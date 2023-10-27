Главный конструктор РОС рассказал об условиях на борту станции

Создание космической кофемашины для членов экипажа будущей Российской орбитальной станции (РОС) не входит в текущие планы. Об этом рассказал Владимир Кожевников, главный конструктор РОС, и заместитель генерального конструктора РКК "Энергия". Он подчеркнул, что станция – это не роскошный отель, поэтому вопросы бытового оборудования, включая кофемашины, будут решаться путем использования готовых устройств. Основное внимание уделяется обеспечению комфорта экипажа, но кофе латте, скорее всего, останется на Земле.

Кожевников также отметил, что адаптированный пылесос для космоса уже существует, и его можно применить на станции. Однако идея стиральной машины для РОС вызывает споры и требует дальнейшего обсуждения, включая рассмотрение временных рамок.

На данный момент на борту Международной космической станции (МКС) уже есть кофемашина для приготовления эспрессо, которая была доставлена в 2015 году и была специально создана для итальянского астронавта Саманты Кристоферетти.