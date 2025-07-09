Главный по iPhone и Apple Watch в Apple покинет компанию

Уильямс проработал в Apple почти 27 лет — он присоединился к компании в 1998 году и стал одним из ключевых стратегов в развитии глобальной цепочки поставок.

Кроме того, он курировал запуск iPhone и сыграл решающую роль в создании Apple Watch и формировании направления в области здравоохранения.

До конца года Уильямс продолжит курировать дизайнерскую команду, но затем она будет напрямую подчиняться гендиректору Тиму Куку. Последний назвал Уильямса «одним из архитекторов Apple» и подчеркнул, что его наследие будет жить в командах, которые он сформировал.

Сабих Хан работает в Apple с 1995 года. Он считается одним из главных инженеров операционной инфраструктуры компании и, по словам Кука, «блестящим стратегом».