Главный поставщик iPhone в Индии начал увольнять инженеров

Опубликовано 03 июля 2025, 11:151 мин.
Главный поставщик iPhone в Индии начал увольнять инженеровЭто может серьёзно повлиять на продажи айфонов
Сборка iPhone в Индии «внезапно» столкнулась с проблемой, из-за чего накануне периода продаж у Apple могут начаться трудности.
Оказалось, что главный поставщик iPhone, компания Foxconn, «тайно уволила сотни китайских инженеров». Речь идёт о заводе Foxconn в Индии. И связано это с трудными отношениями между Китаем и Индией.
Между странами нет прямого авиасообщения, к тому же Индия ограничивает выдачу виз гражданам Китая и использование TikTok. Сообщается, что происходящее напрямую влияет на перенос производства iPhone в Индию, так как именно китайские инженеры, которых в количестве 300 человек попросили на выход, должны были организовать производственный процесс в Индии. Без достаточного количества опытных инженеров процесс может занять гораздо больше времени.