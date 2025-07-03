Главный поставщик iPhone в Индии начал увольнять инженеров

Оказалось, что главный поставщик iPhone, компания Foxconn, «тайно уволила сотни китайских инженеров». Речь идёт о заводе Foxconn в Индии. И связано это с трудными отношениями между Китаем и Индией.

Между странами нет прямого авиасообщения, к тому же Индия ограничивает выдачу виз гражданам Китая и использование TikTok. Сообщается, что происходящее напрямую влияет на перенос производства iPhone в Индию, так как именно китайские инженеры, которых в количестве 300 человек попросили на выход, должны были организовать производственный процесс в Индии. Без достаточного количества опытных инженеров процесс может занять гораздо больше времени.