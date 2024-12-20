Главный радиочастотный центр закупил лицензии на ПО для защиты от хакеров

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, закупил лицензии на использование программного обеспечения Xello Deception. Система создаёт виртуальные ловушки для хакеров: фальшивые базы данных, серверы и устройства, которые выглядят как настоящие. За разработку отвечает российская компания «Ангара Ассистанс», а стоимость контракта составила 13,1 млн рублей. Ожидается, что новая технология позволит оперативно выявлять угрозы и защищать IT-инфраструктуру.

Платформа Xello Deception считается одной из самых передовых в своём классе. Она имитирует работу реальных систем, создавая трафик, действия пользователей и даже подключение к сети бытовых или промышленных устройств. По словам экспертов, такие решения помогают не только защищать данные, но и анализировать поведение злоумышленников. Представители ITProtect уточнили, что использование сетевых ловушек мгновенно выделяет активность хакеров, так как рядовые пользователи с ними не взаимодействуют.

Решение о внедрении новых технологий связано с постоянными попытками взлома ГРЧЦ. В ведомстве сообщили, что ежедневно фиксируют до 10 атак, а в ноябре прошлого года хакеры получили временный доступ к открытому контуру системы. Тогда критичные данные остались в безопасности, и инцидент использовали для анализа действий злоумышленников. Эксперты отмечают, что внедрение Xello Deception займёт до двух недель и повысит уровень защиты даже в условиях ограниченных вычислительных мощностей.