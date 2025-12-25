Главный разработчик ИИ в *Meta назвал «чушью» идею AGI

По его словам, ни у людей, ни у машин не существует общего интеллекта — мышление всегда специализировано и ограничено архитектурой системы, будь то мозг или нейросеть.

Лекун считает, что интеллект — это способность строить модели мира и планировать действия, а не абстрактная «общая разумность». Из этого он делает вывод, что даже мощные ИИ-системы не обязаны быть опасными: интеллект сам по себе не порождает стремления к доминированию.

С такой позицией не согласился глава Google DeepMind Демис Хассабис. Он заявил, что человеческий мозг можно считать одним из самых общих когнитивных механизмов, известных науке.

Пусть и не универсальным строго формально, но способным — при достаточных ресурсах — осваивать любые вычислимые задачи.

Спор показал ключевой разлом в ИИ-сообществе: считать ли AGI мифом или лишь вопросом времени и масштаба.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена