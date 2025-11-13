Foxconn известна главным образом как сборщик iPhone, но теперь активно развивает новые направления — серверы для Nvidia, электромобили и робототехнику, отмечают эксперты Продажи серверов стремительно растут, снижая «зависимость компании от рынка смартфонов».

За третий квартал чистая прибыль составила 57,67 млрд тайваньских долларов (около 1,9 млрд долларов США) — выше прогнозов аналитиков Bloomberg. Выручка за тот же период выросла на 11% и достигла 2,06 трлн тайваньских долларов.

Эксперты ранее предупреждали, что бурный рост акций компаний, связанных с ИИ, может привести к формированию «пузыря», который вполне способен «лопнуть».