Наука и технологии
22:20, 10 мая 2023
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Главный в России производитель БМП объявил о модернизации производства

В течение двух ближайших лет

Главный российский поставщик боевых машин пехоты (БМП) «Курганмашзавод» объявил о модернизации производства в течение двух лет.

Будет обновлено оборудование заготовительного, термического и гальванического переделов. Субсидии на развитие предприятия выделяет Минпромторг России.

В техническом отношении вопросы комплектации изделий решаются при поддержке Военно-промышленной комиссии и Минпромторга, при всесторонней помощи со стороны госкорпорации «Ростех».

Для безусловного выполнения государственного оборонного заказа предприятие поступательно обновляет имеющиеся производственные мощности. В техническое перевооружение уже вложено несколько миллиардов рублей. В ближайшие два года «Курганмашзавод» закупит и введёт в эксплуатацию большое количество оборудования заготовительного, термического и гальванического переделов, необходимое энергетическое и транспортное оборудование.

Курганмашзавод
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