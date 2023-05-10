Главный в России производитель БМП объявил о модернизации производства

Главный в России производитель БМП объявил о модернизации производстваВ течение двух ближайших лет
Главный российский поставщик боевых машин пехоты (БМП) «Курганмашзавод» объявил о модернизации производства в течение двух лет.
Будет обновлено оборудование заготовительного, термического и гальванического переделов. Субсидии на развитие предприятия выделяет Минпромторг России.
В техническом отношении вопросы комплектации изделий решаются при поддержке Военно-промышленной комиссии и Минпромторга, при всесторонней помощи со стороны госкорпорации «Ростех».
Для безусловного выполнения государственного оборонного заказа предприятие поступательно обновляет имеющиеся производственные мощности. В техническое перевооружение уже вложено несколько миллиардов рублей. В ближайшие два года «Курганмашзавод» закупит и введёт в эксплуатацию большое количество оборудования заготовительного, термического и гальванического переделов, необходимое энергетическое и транспортное оборудование.