Главой Intel может стать экс-президент AMD

По данным инсайдеров, на место главы компании может претендовать Виктор Пэн, бывший президент AMD, покинувший свою должность этим летом.

Информацию о возможном назначении опубликовал пользователь IanCutress в социальной сети X.com, ссылаясь на собственные источники.

Однако подтверждения от Intel пока не поступало. Среди других кандидатов называются временные руководители компании — Девид Циснео и Мишель Джонстон Холтхаус, которые сейчас делят обязанности CEO.

Несмотря на кадровые перестановки, Intel не замедляет темпы работы. Так, накануне компания представила новые игровые видеокарты среднего сегмента, продолжая укреплять свои позиции на рынке графических ускорителей.