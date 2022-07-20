Главу Facebook* обвинили в плагиате из-за нового названия компании

Представители Meta.is заявили, что в течение восьми месяцев пытались мирно договориться с бывшим Facebook, но их попытки не возымели успеха. Также они говорят, что больше не могут продавать свои продукты под старым названием из-за ассоциации c Meta Цукерберга, так как их будут воспринимать как часть этой корпорации. А она уже погрязла во множестве скандалов, связанных с утечкой пользовательских данных и «токсичностью».

Эксперты считают, что Meta.is придётся трудно, доказывая свою правоту, потому что у Facebook много торговых марок, среди которых и соцсети, и мессенджеры и другие сервисы.

«28 октября 2021 года Facebook завладел нашим товарным знаком и названием, в создание которых мы вкладывали кровь, пот и слёзы более двенадцати лет. Сегодня после восьми месяцев безуспешных попыток договориться с Facebook у нас не осталось иного выбора, кроме как подать на компанию в суд», — сказано в заявлении истца.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России