Главу Facebook вызвали в суд в небольшой город на Украине

Так, коростенский суд Житомирской области постановил привлечь миллиардера к участию как соответчика в рассмотрении иска поданном главой Житомира Иваном Корудом к местному политику Алексею Кравчуку.

Причём речь идёт непосредственно о главе Facebook — Марке Цукерберге, резиденте Соединённых Штатов Америки, проживающем по адресу: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025.

Представители крупнейшей соцсети планеты пока никак не прокомментировали случившееся.

Отметим, что ранее на Марка Цукерберга также подавали в суд, но уже в США. Тогда истцами выступили бывшие слуги предпринимателя и его жены. Экс-работники обвинили миллиардера в дискриминации и сексуальных домогательствах.