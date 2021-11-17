Главу Facebook вызвали в суд в небольшой город на Украине

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Главу Facebook вызвали в суд в небольшой город на УкраинеЗвучит как начало хорошего анекдота
В сети появилась информация об очень интересном случае привлечения Марка Цукерберга, основателя Facebook, к рассмотрению гражданского иска.
Так, коростенский суд Житомирской области постановил привлечь миллиардера к участию как соответчика в рассмотрении иска поданном главой Житомира Иваном Корудом к местному политику Алексею Кравчуку.
Причём речь идёт непосредственно о главе Facebook — Марке Цукерберге, резиденте Соединённых Штатов Америки, проживающем по адресу: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025.
Представители крупнейшей соцсети планеты пока никак не прокомментировали случившееся.
Отметим, что ранее на Марка Цукерберга также подавали в суд, но уже в США. Тогда истцами выступили бывшие слуги предпринимателя и его жены. Экс-работники обвинили миллиардера в дискриминации и сексуальных домогательствах.
Источник: Lenta.ru