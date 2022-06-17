Главу Роскосмоса забанили в Twitter за пост об Украине

Пост Рогозина помечен как нарушающий правила соцсети. Для разблокировки необходимо его удалить. Руководитель «Роскосмоса» отказался сделать это, так как не считает свой пост ошибочным.

«К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», — заявил Дмитрий Рогозин.