Главу Роскосмоса забанили в Twitter за пост об Украине

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Главу Роскосмоса забанили в Twitter за пост об УкраинеОн отказался его удалить
Социальная сеть Twitter забанила главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за пост об Украине, в котором он назвал эту страну экзистенциальной угрозой русский цивилизации.
Пост Рогозина помечен как нарушающий правила соцсети. Для разблокировки необходимо его удалить. Руководитель «Роскосмоса» отказался сделать это, так как не считает свой пост ошибочным.
«К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», — заявил Дмитрий Рогозин.