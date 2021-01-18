Главу Samsung посадили на 2,5 года за взятничество

Согласно новому решению суда, топ-менеджер южнокорейской компании всё же вернётся в тюрьму, но лишь на 1,5 года, так как проведённый в заключении год было решено засчитать в срок свежего срока, сообщает Reuters.

Напомним, что первичный арест руководителя Samsung состоялся ещё в феврале 2017 года. Тогда Ли Чжэ Ёна обвинили в переводе около 38 млн долларов подруге экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе за возможность слиться нескольким структурам техногиганта. После того, как руководитель Samsung отсидел год за решёткой, его выпустили, а дело отправили на пересмотр. В этот период Ли Чжэ Ёну разрешили вернуться на работу, в том числе на руководящие должности.