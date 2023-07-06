Главу Яндекса оштрафуют за ЛГБТ-пропаганду

Всё дело в том, что Роскомнадзор составил административный протокол в отношении гендиректора. Причина — распространение информации среди несовершеннолетних, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или может вызвать у них желание сменить пол.

Протокол уже поступил в мировой суд Центрального административного округа Москвы, но дата заседания пока не назначена.

Согласно статье 6.21.2 КоАП РФ, компании за такое могут быть оштрафованы до 4 млн рублей, а деятельность может быть приостановлена на 90 дней. Для должностных лиц, включая Артёма Савиновского, штраф может составить от 200 тыс до 400 тыс рублей.

Напомним, что Артём Савиновский является гендиректором Яндекса с весны 2022 года. Этот случай стал очередным в серии штрафов, связанных с распространением «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних.

Ранее, в июне, «Триколор Кино и ТВ» был оштрафован на 1 млн рублей, а чуть позже, в июле, такой же штраф достался и «Кинопоиску».