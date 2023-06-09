«Глаз Бога»: Россияне массово скупают системы видеонаблюдения

Продажи систем видеонаблюдения в России в мае 2023 года увеличились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, как сообщила компания МТС. Основной причиной роста спроса считается начало сезона отпусков, когда люди покупают эти системы, чтобы обезопасить свои дома и квартиры, когда они уходят на отдых.

Также на увеличение спроса повлияло снижение цен на оборудование: в среднем цена на камеры упала на 15% с начала года и составляет 2918 рублей. Расширение выбора также положительно сказывается на продажах. В 2023 году на российском рынке появилось больше беспроводных моделей с долгим сроком автономной работы, а также устройств, которые могут распознавать лица, отправлять SMS-уведомления и выполнять другие функции.

Кроме камер, многие россияне также приобретают датчики движения, которые могут обнаружить присутствие человека в доме. Продажи такого оборудования в мае выросли на 65% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным МТС, около четверти всех продаж камер видеонаблюдения и датчиков движения приходится на Москву и Московскую область.