GlobalFoundries вложит $16 млрд в производство чипов в США

Из общей суммы 13 миллиардов будет направлено на расширение действующих производственных мощностей в штатах Нью-Йорк и Вермонт. Оставшиеся 3 миллиарда предназначены для исследований в области новых технологий, включая продвинутое упаковочное оборудование и разработки в области фотонных чипов и полупроводников на основе нитрида галлия.

Такой масштабный бюджет стал резким увеличением расходов для компании, которая ранее ежегодно тратила около 1,4 миллиарда долларов на модернизацию. Для сравнения, в 2024 году Intel планирует потратить около 14 миллиардов на строительство новых объектов.