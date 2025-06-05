GlobalFoundries вложит $16 млрд в производство чипов в США

Опубликовано 05 июня 2025, 17:231 мин.
GlobalFoundries вложит $16 млрд в производство чипов в СШАДеньги пойдут на расширение фабрик и исследования
GlobalFoundries объявила о планах вложить 16 миллиардов долларов в развитие производства полупроводников на территории США. Это решение было принято на фоне растущего спроса со стороны местных заказчиков, включая Apple, Qualcomm и General Motors.
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Из общей суммы 13 миллиардов будет направлено на расширение действующих производственных мощностей в штатах Нью-Йорк и Вермонт. Оставшиеся 3 миллиарда предназначены для исследований в области новых технологий, включая продвинутое упаковочное оборудование и разработки в области фотонных чипов и полупроводников на основе нитрида галлия.
Такой масштабный бюджет стал резким увеличением расходов для компании, которая ранее ежегодно тратила около 1,4 миллиарда долларов на модернизацию. Для сравнения, в 2024 году Intel планирует потратить около 14 миллиардов на строительство новых объектов.