Глобальная версия часов Xiaomi Redmi Watch 4 не получила новейшую операционку HyperOS

Однако, в отличие от китайской версии, они не оснащены последней операционной системой HyperOS. Несмотря на это, Redmi Watch 4 все еще представляют собой вполне интересный носимый девайс благодаря обновленным характеристикам и функциям.

Часы Redmi Watch 4 оснащены алюминиевой рамой, стальной короной и ремешком с быстросъемным механизмом.

Устройство имеет 1.97-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 600 нит. Часы поддерживают более 200 циферблатов и автоматическую регулировку яркости.

Redmi Watch 4 оснащены 4-канальным датчиком PPG для мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови, акселерометром, гироскопом и GPS для более чем 150 спортивных режимов.

Часы водонепроницаемы до 5 АТМ и оснащены аккумулятором на 470 мАч, который обеспечивает до 20 дней работы в обычном режиме. Redmi Watch 4 предлагаются по рекомендованной розничной цене в $107 и доступны в двух цветах: серебристо-сером и обсидианово-черном.