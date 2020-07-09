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Глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 без NFC будет вдвое дороже китайской
Представить ее должны уже через несколько дней
В сети появилась информация о том, что анонс глобальной версии Xiaomi Mi Band 5 состоится уже в этом месяце, а точнее - 15 июля. Кроме того, выяснилось, то она данная модификация, в которой, к слову, нет NFC, вдвое дороже китайской.
Так, согласно обнародованным данным, грядущий Mi Smart Band 5 будет стоить порядка 40 евро. Напомним, что китайскую модель данного устройства оценена компанией всего в 27 долларов или же примерно 23 евро.
Примечательно, что Mi Smart Band 5 представляет из себя аналог базовой Mi Band 5, но без NFC. Сообщается также, что в Mi Smart Band 5 отсутствует поддержка виртуального ассистента Alexa и пульсоксиметра. Ожидается, что вышеперечисленные функции будут внедрены в версию Mi Smart Band 5 Pro, однако продаваться данная модель будет по еще более высокой стоимости.