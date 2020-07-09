Глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 без NFC будет вдвое дороже китайской

Так, согласно обнародованным данным, грядущий Mi Smart Band 5 будет стоить порядка 40 евро. Напомним, что китайскую модель данного устройства оценена компанией всего в 27 долларов или же примерно 23 евро.

Примечательно, что Mi Smart Band 5 представляет из себя аналог базовой Mi Band 5, но без NFC. Сообщается также, что в Mi Smart Band 5 отсутствует поддержка виртуального ассистента Alexa и пульсоксиметра. Ожидается, что вышеперечисленные функции будут внедрены в версию Mi Smart Band 5 Pro, однако продаваться данная модель будет по еще более высокой стоимости.