Глобальное потепление изменило вкус кофе

Исследователи из Университета штата Монтана и Школы им. Фридмана в Infancy обнаружили сразу десять факторов, связанных с глобальным потеплением, которые сказываются на производстве кофе. Они отметили, что вкус и аромат кофе становится лучше тогда, как плантации расположены на большой высоте.

В то же время, ухудшается качество кофе при чрезмерном влиянии света. Помимо прочего влияет на кофейные зерна и повышение температуры, концентрация углекислого газа и перепады в снабжении водой. Все это является следствием климатических изменений.

Для решения данной проблемы специалисты предложили установить, какие именно химические вещества ответственны за вкус кофе, и как они образуются в зернах. Также они считают, что помочь может и изучение дикорастущих сортов кофе и эксплуатация их в селекции.

“Эти усилия вселяют некоторую надежду на то, что качество кофе можно поддерживать или улучшать, и в конечном итоге помогут фермерам подумать о том, как разработать научно-обоснованные меры для поддержки своих ферм”, — отметила этноботаник из лаборатории пищевых продуктов и здоровья Университета штата Монтана Селена Ахмед.