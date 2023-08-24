Глобальное потепление лишило некоторые растения способности к фотосинтезу

Исследователи объяснили, что максимальная температура нагрева поверхности листьев, при которой фотосинтез возможен, — 46,7 градусов Цельсия. Но температура уже выше этого уровня на 0,1% всех листьев. И если температура повысится ещё хотя бы на 4 градуса, кратно увеличится процент растений, которые будут нагреты выше климатического порога.

По этому поводу климатологи бьют тревогу, так как при растущем количестве растений, не осуществляющих фотосинтез, планету ждёт катастрофа.