Наука и технологии
20:25, 24 августа 2023
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Глобальное потепление лишило некоторые растения способности к фотосинтезу

Учёные говорят о критичности ситуации

Учёные-климатологи сообщили, что некоторые виды растений в тропиках потеряли способность к фотосинтезу из-за чрезмерной жары.

Исследователи объяснили, что максимальная температура нагрева поверхности листьев, при которой фотосинтез возможен, — 46,7 градусов Цельсия. Но температура уже выше этого уровня на 0,1% всех листьев. И если температура повысится ещё хотя бы на 4 градуса, кратно увеличится процент растений, которые будут нагреты выше климатического порога.

По этому поводу климатологи бьют тревогу, так как при растущем количестве растений, не осуществляющих фотосинтез, планету ждёт катастрофа.

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