Глобальное потепление мешает птицам продолжать свой род

Отмечается, что высокие температуры снижают определенное поведение самцов, которое используется для привлечение самок, а также защиты территории. Таким образом, повышение температуры ставит птиц в трудное положение, в котором приходится выбирать между продолжением рода и укрытием, чтобы защититься от жары. Исследователи прогнозируют дальнейшее снижение активности птиц в некоторых районах до 10% к 2100 из-за глобального потепления.

“Наши результаты подчеркивают необходимость дальнейшей работы для понимания механизмов, лежащих в основе ответных мер на изменение климата, и для оценки последствий, которые эти изменения могут иметь на уровне населения”, - акцентируют внимание ученые.