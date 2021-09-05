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Глобальное потепление может привести к пробуждению древних вирусов, «непредсказуемых» для науки

А ведь часть из них может «проснуться» в Сибири

Прошедшее лето показало, на что способно глобальное потепление. Но увеличение средней температуры, как оказалось, далеко не самая большая проблема, которую несёт изменение климата.