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Глобальное потепление может привести к пробуждению древних вирусов, «непредсказуемых» для науки

А ведь часть из них может «проснуться» в Сибири
Прошедшее лето показало, на что способно глобальное потепление. Но увеличение средней температуры, как оказалось, далеко не самая большая проблема, которую несёт изменение климата.
Глобальное потепление может привести к пробуждению древних вирусов, «непредсказуемых» для науки

По словам лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга, оно также способно привести к «пробуждению» древних вирусов. А всё из-за таяния вечной мерзлоты, пишет РИА Новости.

В итоге человечество может столкнуться с инфекциями, которые будут «непредсказуемыми», в том числе и для современной науки. Эксперт призвал обратить внимание на связанные с этим риски, чтобы мировое сообщество было готово быстро отреагировать на подобные вызовы.

Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались.

Рае Квон
Чунг Лауреат Нобелевской премии мира