Глобальное потепление может привести к пробуждению древних вирусов, «непредсказуемых» для науки

Наука и технологии
Сегодня в 07:06
Глобальное потепление может привести к пробуждению древних вирусов, «непредсказуемых» для наукиА ведь часть из них может «проснуться» в Сибири
Прошедшее лето показало, на что способно глобальное потепление. Но увеличение средней температуры, как оказалось, далеко не самая большая проблема, которую несёт изменение климата.
По словам лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга, оно также способно привести к «пробуждению» древних вирусов. А всё из-за таяния вечной мерзлоты, пишет РИА Новости.
В итоге человечество может столкнуться с инфекциями, которые будут «непредсказуемыми», в том числе и для современной науки. Эксперт призвал обратить внимание на связанные с этим риски, чтобы мировое сообщество было готово быстро отреагировать на подобные вызовы.
Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались.
Рае Квон
Чунг Лауреат Нобелевской премии мира