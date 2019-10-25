Глобальное потепление начало положительно сказываться на урожаях

Так, в кукурузном поясе США, одном из самых сельскохозяйственных районов мира, в течение последних ста лет температура летом только снижалась. Данное аномальное похолодание, более известное как “американская брешь в потеплении”, шло рука об руку с увеличением количества осадков, в результате чего урожайность кукурузы становилась больше на 5–10% в год.

“Если бы “американской бреши в потеплении” не существовало, урожайность кукурузы для среднего округа в центральной части США была бы примерно на 10% в год ниже. Данная выгода от увеличения урожая кукурузы на 10% приводит к дополнительному заработку на кукурузе примерно в 1,5 млрд долларов в год. Результаты нашего исследования особенно подчеркивают, что центральная часть США в целом была относительно защищена от последствий изменения климата”, — пояснил ведущий автор исследования данного влияния глобального потепления Тревор Ф. Партридж, аспирант кафедры наук о Земле в Университете Дартмута.