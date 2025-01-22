Глобальное потепление оказалось фундаментальным фактором замедления вращения Земли

В статье сказано, что в силу интенсивного таяния ледовых щитов Гренландии и Антарктики происходит колоссальное, в глобальных масштабах, перераспределение водных масс в направлении экватора. И это изменяет форму планеты.

Методом компьютерного моделирования этих процессов учёные пришли к выводу, что Земля значительно замедлилась. Согласно материалу, в XX столетии скорость вращения Земли составляла от 0,3 до 1 миллисекунды за 100 лет, в XXI веке показатель вырос до 1,3 миллисекунды.

При этом меняется и положение земной оси. Из-за глобального перемещения водных масс из полярных регионов к экватору форма Земли становится более сплюснутой. И если нынешние темпы выбросов углекислого газа сохранятся к 2100 году, скорость вращения Земли может составить 2,6 миллисекунд за столетие.

Человеку это грозит дополнительными климатическими факторами, влияющими на качество жизни, а также ухудшением работы GPS-навигации, стабильности Интернета и технологий, требующих точной синхронизации времени.