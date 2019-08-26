Глобальное потепление принесёт в Россию африканские лихорадки

В России вырастут риски заразится такими нетипичными для северных стран инфекциями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге. Об этом сообщил советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Такие последствия вызваны глобальным потеплением. Как отмечает источник, потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете.

Увеличение температур и продолжительности теплого периода приводит к распространению переносчиков экзотических инфекций - комаров и клещей - в северные регионы.

Малеев заявил: «Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже регистрировалась в Воронеже, хотя ранее она диагностировалась. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади». Эксперт уточнил, что переносчиком вируса являются комары, а птицы и лошади - это долговременные хозяева, так называемые резервуары.

Согласно прогнозам ученых, на которые ссылается эпидемиолог, очаги и вспышки ЛЗН в ближайшие годы могут отмечаться в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири.