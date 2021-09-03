Глобальное потепление стало причиной необычайно холодной зимы 2020-2021 гг.

Специалисты отметили, что расхожий миф о повышении температуры зимой в силу глобального потепления не подтверждается на практике. Таяние льдов высвобождает избыточную энергию, попадающую в стратосферу и растягивающую полярный вихрь – круговую структуру ветров, которая влияет на распределение климата. И, поскольку полярный вихрь растягивается и ослабевает, холод из него будет уходить в близлежащие регионы – Восточную Азию, Северную Америку и Европу. По словам учёных, как бы парадоксально это ни звучало, но именно из-за глобального потепления зимы станут холоднее и суровее.

«Мы уже знаем, что, когда разница температур увеличивается, это приводит к большему количеству нарушений полярного вихря. Когда он ослабевает, зима становится более суровой, такой как волна холода в Техасе в феврале прошлого года», – приводит агентство BBC слова директора отдела атмосферных и экологических исследований МТИ профессора Джуды Коэна.