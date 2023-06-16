«ГЛОНАСС» будет передавать «Яндексу» данные о ДТП

Компания «ГЛОНАСС» готова предоставлять оперативную информацию о ДТП в режиме реального времени для «Яндекс.Карт» и других навигационных сервисов, включая данные от свидетелей происшествий, рассказал гендиректор компании Алексей Райкевич на ПМЭФ. Он подчеркнул, что они уже работают с госкомпанией «Автодор» и Росавтодором, что позволяет водителям вызывать комиссара через «ЭРА-ГЛОНАСС» и операторам дороги моментально получать данные о местоположении аварии для предотвращения массовых аварий и пробок.

Райкевич также отметил, что такой сервис позволит водителям вручную сообщать о происшествиях, нажимая кнопку SOS в автомобиле, аналогичная функция уже существует в приложениях «Яндекса». Он подчеркнул, что технически это достаточно просто воплотить в жизнь.

Таким образом, благодаря сотрудничеству между «ГЛОНАСС» и «Яндекс.Картами» водители смогут получать оперативную информацию о ДТП и выбирать более оптимальные маршруты, что поможет снизить пробки и улучшить безопасность на дорогах. Кроме того, возможность вызова аварийного комиссара и передача данных о происшествиях позволят операторам дороги быстро реагировать на ситуацию и принимать соответствующие меры.