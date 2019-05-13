Для автомобилей появится свой «закон Яровой»

Руководство ГЛОНАСС направило вице-премьеру Юрию Борисову, который курирует оборонно-промышленный комплекс, письмо с предложением по хранению и обработке данных об автомобилях и их владельцах. Об этом сообщило издание «Ведомости».

По мнению компании, некорректное обращение с данными об автомобилях и их владельцах может угрожать безопасности транспорта, водителей и страны.

В письме предлагаются решения по регулированию информационного взаимодействия внешних систем и подключенных автомобилей, которые могут обмениваться данными с другими устройствами.

В частности, предлагается обязать хранить на территории России такие данные, как маршруты, действия водителя и информация с датчиков. Также такая информация должна быть продублирована в государственную систему «ЭРА-Глонасс», которая занимается вызовами экстренных служб при авариях. Кроме того, «чувствительные» данные должны передаваться только через защищенную госсреду.

Пока решение не принято, а письмо направлено в связанные с вопросом министерства. В итоге может получиться нечто вроде «закона Яровой», но только для автомобилей.