«ГЛОНАСС» создаст систему кибербезопасности транспорта

В России разрабатывается первая облачная платформа кибербезопасности для подключённых транспортных средств. ФГУП «НАМИ», «Лаборатория Касперского» и АО «ГЛОНАСС» объединили усилия в этом проекте. На международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге был продемонстрирован прототип решения на испытательном стенде «Лабриг». Также в рамках выставки будет подписано соглашение о создании и масштабировании платформы кибербезопасности для транспортных средств.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что сотрудничество с ФГУП «НАМИ» и «Лабораторией Касперского» позволит применить передовые мировые решения в области автомобильной кибербезопасности. Платформа будет представлена в двух вариантах: облачном и локальном, соответствующем требованиям российских автопроизводителей по конфиденциальности.

Платформа будет использовать инфраструктуру госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для обеспечения доверенной среды и безопасной передачи данных в рамках российской юрисдикции. Она предотвратит ситуации, когда автомобили передают данные за пределы страны или получают ложные команды в режиме онлайн. Благодаря платформе будет зафиксирован весь процесс обмена информацией, что поможет предотвратить кибератаки и блокировку дорог.

В рамках проекта также будет создан государственный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак на транспортные средства. Это позволит оперативно реагировать на инциденты и предоставлять информацию для защиты организаций, автопроизводителей и страны в целом. Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ, подчеркнула, что рынок подключённых автомобилей ожидается значительный рост, и партнёры серьёзно относятся к обеспечению информационной безопасности в автопроме.