Глоток свежего воздуха: VK представила умную колонку с новым дизайном и сенсорным экраном

Основной особенностью устройства стал сенсорный экран диаметром 7 см с разрешением 480 x 480 пикселей на IPS-матрице. Колонка оснащена контурной подсветкой, которая может выполнять функцию ночника или отображать состояние системы.

Звук обеспечивается тремя динамиками общей мощностью 65 Вт, включая два высокочастотных по 12.5 Вт и один широкополосный на 40 Вт, что создаёт эффект полного погружения. Управление можно осуществлять не только голосом, но и с помощью сенсорного экрана.

Кроме того, на экране можно выводить различные функции, такие как музыка, управление умным домом, а также визуализация навыков.