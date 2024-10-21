Наука и технологии
Опубликовано 21 октября 2024, 11:00
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Глоток свежего воздуха: VK представила умную колонку с новым дизайном и сенсорным экраном

Выглядит очень интересно
VK анонсировала умную колонку «VK Капсула Про» с голосовым помощником Марусей.
Глоток свежего воздуха: VK представила умную колонку с новым дизайном и сенсорным экраном
© VK

Основной особенностью устройства стал сенсорный экран диаметром 7 см с разрешением 480 x 480 пикселей на IPS-матрице. Колонка оснащена контурной подсветкой, которая может выполнять функцию ночника или отображать состояние системы.

Звук обеспечивается тремя динамиками общей мощностью 65 Вт, включая два высокочастотных по 12.5 Вт и один широкополосный на 40 Вт, что создаёт эффект полного погружения. Управление можно осуществлять не только голосом, но и с помощью сенсорного экрана.

Кроме того, на экране можно выводить различные функции, такие как музыка, управление умным домом, а также визуализация навыков.

Глоток свежего воздуха: VK представила умную колонку с новым дизайном и сенсорным экраном
© VK

Например, отображаются часы, погода и различные сценарии умного дома, который можно легко настроить через встроенный Zigbee-хаб.

«VK Капсула Про» доступна в нескольких цветах, а цена на этапе предзаказа составляет 19 990 рублей.

Источник:VK
Автор:Булат Кармак
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