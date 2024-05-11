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Наука и технологии
Опубликовано 11 мая 2024, 16:30
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Глубинная магама поможет предсказать извержения вулканов

Дело в ее активности
Ученые открыли новый метод предсказания вулканических извержений, анализируя магму на глубине до 20 км. Раньше специалисты фокусировались на признаках активности ближе к поверхности, но оказалось, что процессы глубже куда важнее.
Глубинная магама поможет предсказать извержения вулканов

© Ferra.ru

Исследование провели специалисты из Imperial College London и University of Bristol. Они изучили 60 самых мощных извержений вулканов за последние годы. Оказалось, что частота и сила извержений напрямую зависят от того, как быстро образуется магма на глубине 20 км и насколько велики эти резервуары.

Чем быстрее образуется магма и чем больше ее скопление, тем сильнее будет извержение. Но есть нюанс: слишком большие резервуары наоборот замедляют процесс образования магмы, так как рассеивают тепло. Ученые также выяснили, что на силу извержения влияет и то, как долго магма хранится в мелких подземных камерах перед извержением. Чем дольше — тем слабее будет взрыв.

Исследование поможет создать более точные методы прогнозирования извержений, что спасет жизни людей, живущих рядом с вулканами.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Вулкан
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#природа