Глубинная магама поможет предсказать извержения вулканов

Исследование провели специалисты из Imperial College London и University of Bristol. Они изучили 60 самых мощных извержений вулканов за последние годы. Оказалось, что частота и сила извержений напрямую зависят от того, как быстро образуется магма на глубине 20 км и насколько велики эти резервуары.

Чем быстрее образуется магма и чем больше ее скопление, тем сильнее будет извержение. Но есть нюанс: слишком большие резервуары наоборот замедляют процесс образования магмы, так как рассеивают тепло. Ученые также выяснили, что на силу извержения влияет и то, как долго магма хранится в мелких подземных камерах перед извержением. Чем дольше — тем слабее будет взрыв.

Исследование поможет создать более точные методы прогнозирования извержений, что спасет жизни людей, живущих рядом с вулканами.