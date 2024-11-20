Глубокая стимуляция мозга поможет в борьбе с тревожностью

Тревожность — распространенный симптом болезни Паркинсона, с которым сталкиваются треть пациентов. Несмотря на то, что она серьезно влияет на качество жизни, эффективных методов лечения тревожности до сих пор не существует. Глубокая мозговая стимуляция, которая уже используется для лечения двигательных нарушений при болезни Паркинсона, до сих пор не применялась для борьбы с такими симптомами, как тревожность.

В исследовании приняли участие 33 пациента с тяжелой формой болезни Паркинсона. Хирурги имплантировали электроды в базальные ганглии, часть мозга, отвечающую за движения, и которая нарушена при заболевании. Ученые использовали эти электроды для мониторинга мозговых волн в разных условиях.

Результаты показали, что активность тета-волны мозга была связана с уровнем тревожности у пациентов. Это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения тревожности с использованием ГМС.