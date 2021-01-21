Глубокий сон у мух оказался способом очистить мозг от шлаков

В рамках научной работы ученые проанализировали активность и поведение мозга дрозофилов. Отмечается, что несмотря на отличия этих насекомых от людей, их нейроны, которые управляют циклами сна и бодрствования удивительно похожи на человеческие. В результате было установлено, что глубокий сон является у мух древней восстанавливающей способностью выводить отходы из мозга. Причем эти шлаки могут состоять их токсичных белков, которые способны спровоцировать нейродегенеративные болезни.

”Наше открытие о том, что глубокий сон играет роль в удалении отходов у плодовой мухи, указывает на то, что удаление отходов является эволюционно сохраняющейся основной функцией сна. Это предполагает, что удаление отходов могло быть функцией сна у общего предка мух и людей”, - заключили авторы исследования.