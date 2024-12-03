Глубокое обучение улучшило диагностику искривлений позвоночника по походке

Пациенты с ASD имеют измененную походку из-за искривлений позвоночника, что делает анализ походки важным инструментом для диагностики. Однако традиционные методы анализа не всегда могут точно зафиксировать особенности движений и позы при ходьбе. Для решения этой проблемы японские исследователи применили технологии глубокого обучения с использованием видеозаписей ходьбы.

Новый метод помогает точно анализировать ритм и симметрию движений тела при ходьбе, что способствует более точному определению нарушений походки и постановке диагноза. Исследования показали, что эта методика имеет большую точность по сравнению с традиционными методами. В тестах на видео 81 пациента система показала результат в 71,43%, что на 5% выше обычных методов (66,30%).

Данная технология имеет огромный потенциал для клинической практики. В будущем она может позволить проводить анализ ходьбы в реальном времени, что ускорит процесс диагностики и лечение заболеваний позвоночника.