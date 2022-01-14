Глубоководная рыба-удильщик производит свет собственным телом

Биофлуоресценция и биолюминесценция могут звучать похоже, но это две разные вещи. Биолюминесценция описывает свет, производимый живыми организмами, в данном случае биолюминесцентными бактериями, расположенными на приманке рыбы-удильщика. С другой стороны, биофлуоресценция - это когда организмы поглощают свет из окружающей среды одной длины волны, а затем преобразуют его в другую, испуская “свет”. Такое сочетание существует у медуз и сифонофоров.

Биофлуоресценция на самом деле довольно распространена, она встречается у амфибий, рептилий, птиц, тардиградов, белок-летяг, утконосов, а также у некоторых рыб.