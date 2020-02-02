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Глупые поступки людей объяснили с точки зрения науки

Все связано с неопределенностью
Издание Nature опубликовало новое исследование ученых китайского Университета науки и технологии, в ходе которого они объяснили, почему люди совершают глупые поступки с научной точки зрения. Так, по их словам, связано это с одним из основных принципов квантовой механики, а именно с неопределенностью.

В рамках исследования ученые взяли за основу метод классического подкрепляющего обучения, простыми словами принцип “кнута и пряника”, который часто используют в психологии и нейробиологии. “Но квантовое подкрепляющее обучение, показывающее превосходную производительность в компьютерном моделировании, никогда не было эмпирически проверено на человеческом процессе принятия решений”, — отметили исследователи.

Так, было установлено, что человеку свойственно сталкиваться с неопределенностью во время выбора. А это, в свою очередь, означает, что люди не могут до конца просчитать вероятный исход своего решения, выбирая при этом наиболее оптимальный, по их мнению, путь. Авторы исследования заявляют, что глупые решения, в таком случае, связаны с невозможностью человека определить дальнейший исход того или иного события. Кроме того, по словам ученых, в большинстве своем люди всегда надеяться на самый благоприятный исход.