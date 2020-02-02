Глупые поступки людей объяснили с точки зрения науки

В рамках исследования ученые взяли за основу метод классического подкрепляющего обучения, простыми словами принцип “кнута и пряника”, который часто используют в психологии и нейробиологии. “Но квантовое подкрепляющее обучение, показывающее превосходную производительность в компьютерном моделировании, никогда не было эмпирически проверено на человеческом процессе принятия решений”, — отметили исследователи.

Так, было установлено, что человеку свойственно сталкиваться с неопределенностью во время выбора. А это, в свою очередь, означает, что люди не могут до конца просчитать вероятный исход своего решения, выбирая при этом наиболее оптимальный, по их мнению, путь. Авторы исследования заявляют, что глупые решения, в таком случае, связаны с невозможностью человека определить дальнейший исход того или иного события. Кроме того, по словам ученых, в большинстве своем люди всегда надеяться на самый благоприятный исход.