Год тюрьмы за «левую» SIM-карту — в России ужесточат борьбу с телефонным мошенничеством

Операторов связи будут штрафовать до 500 000 рублей за передачу ложных сведений об абонентах или превышение лимита номеров. При повторных нарушениях и ущербе от 5 млн рублей предусматривается уголовная ответственность — до года лишения свободы.

Поправки также обяжут операторов блокировать подозрительные звонки, прекращать связь при выявлении мошеннической активности и предупреждать абонентов с инструкциями по разблокировке. Все подозрительные номера и разговоры будут направляться в единую антифрод-систему.

Кроме того, создается единая платформа IMEI-номеров, на которую операторы передадут данные об устройствах пользователей — это должно ограничить оборот нелегальных гаджетов.

Новый законопроект планируется ввести с 1 марта 2026 года. Участники рынка отмечают, что борьба с мошенничеством требует также внимания к «дропперам» — лицам, продающим SIM-карты третьим лицам для преступной деятельности.