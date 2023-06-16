Годовые кольца показали, как менялся климат на Севере

Исследователи из Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Канады и Швейцарии выяснили, как менялось соотношение в годовых кольцах хвойных деревьев субарктического региона соотношение стабильных изотопов кислорода, углерода и водорода. Полученные данные помогают выявить изменения климата в регионе. Работа ученых опубликована в журнале Science of The Total Environment.

Деревья бореальных лесов — растущие на территории от 50° до 70° северной широты — очень чувствительны к изменениям климата и хорошо регистрируют сигналы летней температуры воздуха. Информация об этих изменениях регистрируется в годичных кольцах деревьев.

На рост деревьев оказывают влияние и другие параметры — осадки, относительная влажность, продолжительность солнечного сияния, отмечает одна из исследователей, ведущий научный сотрудник лаборатории биогеохимии экосистем СФУ Ольга Чуракова. Они могут фиксировать соотношения изотопов углерода, кислорода и водорода в годичных кольцах деревьев.

Ученые получили для субарктических регионов Сибири и Канады комплексные данные по всем трем стабильным изотопам. Анализ их соотношений показал, что в настоящее время температура в Сибири отличается на 4 °С от данных предындустриального периода (до XIX века), в то время как модели предсказывали отклонение в 1,5–2,5 °С.