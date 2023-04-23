Голь на выдумку хитра: программисты симулировали квантовый компьютер при помощи видеокарт

Но, к сожалению, их разработка занимает слишком много времени, несмотря на миллиардные инвестиции. Тем не менее, инвесторы не отказываются от квантовых компьютеров.

Так, некоторые из них обратились к стартапам, которые переключаются на использование мощных GPU для запуска квантово-ориентированного программного обеспечения на обычных компьютерах. Те самые, которые активно используются при тренировке ИИ.

Такие компании активно заняты разработкой нового типа софта, вдохновлённого алгоритмами квантовой физики.

Стартап QC Ware, собравший более $33 млн, объявил о разработке квантово-ориентированной программной платформы Promethium, которая сокращает время моделирования химических молекул с часов до минут для молекул из 100 атомов и с месяцев до часов для молекул из 2000 атомов.

Отметим, что лишь за последние 18 месяцев стартапы, разрабатывающие квантовое программное обеспечение, привлекли около $1 млрд, согласно данным компании PitchBook.