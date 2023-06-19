«Голь на выдумку хитра»: Россияне стали чаще патентовать изобретения

За первые пять месяцев этого года количество заявок россиян на патенты на изобретения превысило 8 тысяч. Это на 12% больше, чем в то же время прошлого года, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов.

Особенно интересной является эта динамика в сравнении с 2022 годом, когда наблюдалось снижение активности в области патентования.

Большинство заявок было подано в таких областях, где требуются технологические решения, таких как фармацевтика, химия, металлургия и IT.

Глава Роспатента отметил, что такие цифры мы видим впервые за несколько лет. Он объясняет увеличение активности поддержкой отечественных граждан и импортозамещением. Многие иностранные технологии исчезли, и некоторые из них даже не поступают через параллельный импорт. Поэтому отечественные производители, особенно в химической и фармацевтической отраслях, работают активно.

Количество заявок в области инструментальной диагностики (УЗИ и МРТ) увеличилось более чем в два раза, в хирургии — на 70%, в фармацевтике — на 40%, в органической химии — на 50%, а в строительстве и производстве летательных аппаратов — на 26%.

Глава Роспатента также отметил, что важным показателем является развитие промышленности во всем мире. Это отражается в патентах на дизайн и готовые продукты. В этом сегменте мы видим рост в 35%.