Голь на выдумку хитра: в Беларуси придумали замену Starlink

Эту новаторскую разработку было решено продемонстрировать прямо на поле и сразу президенту страны — Александру Лукашенко.

Система функционирует следующим образом: в Минске установлена точка доступа к Интернету, которая транслируется через спутниковую станцию связи и далее распространяется через Wi-Fi роутер.

Пока что нет информации о коммерческом будущем белорусского аналога Starlink. Однако, утверждается, что данная технология может позволить Илону Маску сэкономить миллиарды долларов.

В то время как Белоруссия занимается созданием своего аналога Starlink, в США уже запущены прототипы интернет-спутников проекта Amazon Kuiper, который, как ожидается, станет реальным конкурентом для Starlink.