Наука и технологии
07:35, 09 октября 2023
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Голь на выдумку хитра: в Беларуси придумали замену Starlink

Вообще, это всё как минимум забавно

В Белоруссии представили альтернативу популярной системе Starlink от Илона Маска.

Эту новаторскую разработку было решено продемонстрировать прямо на поле и сразу президенту страны — Александру Лукашенко.

Система функционирует следующим образом: в Минске установлена точка доступа к Интернету, которая транслируется через спутниковую станцию связи и далее распространяется через Wi-Fi роутер.

Пока что нет информации о коммерческом будущем белорусского аналога Starlink. Однако, утверждается, что данная технология может позволить Илону Маску сэкономить миллиарды долларов.

В то время как Белоруссия занимается созданием своего аналога Starlink, в США уже запущены прототипы интернет-спутников проекта Amazon Kuiper, который, как ожидается, станет реальным конкурентом для Starlink.

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