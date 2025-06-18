Голландский суд подтвердил злоупотребление Apple доминированием в App Store

Суд поддержал вывод Голландского управления по защите прав потребителей и рынков (ACM) о том, что Apple заставляла разработчиков использовать только свою платежную систему для оплаты услуг в приложениях. Кроме того, компания запрещала упоминать альтернативные способы оплаты вне App Store. Также суд подтвердил, что Apple взимала комиссию в размере 30% от доходов, а для мелких разработчиков — 15%.

Регулятор ввел санкции в отношении Apple, которые предусматривают штрафы за несоблюдение этих требований. Суд согласился с необходимостью таких мер.

В самой Apple заявили, что намерены обжаловать это решение. Компания считает, что постановление подрывает технологии и инструменты, которые они создали для поддержки разработчиков и защиты пользователей, включая вопросы конфиденциальности и безопасности.