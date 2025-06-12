Голливуд впервые подал в суд на ИИ — Disney и Universal против Midjourney

Опубликовано 12 июня 2025, 08:551 мин.
Голливуд впервые подал в суд на ИИ — Disney и Universal против MidjourneyНедолго музыка играла...
Disney и Universal подали в суд на компанию Midjourney — впервые в истории Голливуд официально выступил против разработчиков генеративного ИИ.
Иск подан в окружной суд Калифорнии, и в нём утверждается, что нейросеть незаконно использует образы культовых персонажей, включая Шрека, Дарта Вейдера, Базза Лайтера, Человека-паука, Грута, R2-D2, Эльзу и других героев Disney и Universal.
В документе Midjourney описывается как «виртуальный автомат, штампующий бесконечные нелегальные копии» охраняемых авторским правом образов.
Компании заявляют, что разработчики ИИ-сервиса активно используют этих персонажей в маркетинге и игнорируют требования об удалении контента, несмотря на то, что их конкуренты уже внедрили меры по защите авторских прав.
Особое беспокойство вызывает готовящийся к запуску видеогенератор от Midjourney, который, по мнению истцов, также будет массово нарушать авторские права.