Голливуд впервые подал в суд на ИИ — Disney и Universal против Midjourney

Компании заявляют, что разработчики ИИ-сервиса активно используют этих персонажей в маркетинге и игнорируют требования об удалении контента, несмотря на то, что их конкуренты уже внедрили меры по защите авторских прав.

Особое беспокойство вызывает готовящийся к запуску видеогенератор от Midjourney, который, по мнению истцов, также будет массово нарушать авторские права.