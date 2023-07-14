Голливудские студии пытались заставить актёров передать им права на свои ИИ-копии

По словам переговорщика со стороны SAG-AFTRA, Дункан Крэбтри-Ирланд, голливудские студии предлагали нечто, что напоминает очередной эпизод сериала «Чёрное зеркало».

Речь идёт о «новаторском предложении по искусственному интеллекту, которое защищает цифровые изображения актёров». То есть да, студии как бы намекнули, что было бы неплохо отсканировать актёров, чтобы компании владели этими сканами и могли использовать их в любом проекте без согласия и компенсации.

При этом отмечается, что использование генеративного искусственного интеллекта было одной из основных проблем в переговорах между студиями и актёрами.

Президент SAG-AFTRA, Фрэн Дрешер, подчеркнула на пресс-конференции, что если они не защитят свои права сейчас, все актёры станут уязвимыми и в конечном итоге будут заменены машинами.