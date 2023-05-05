Голливудские студии решили не платить денег некоторым сценаристам из-за забастовки

С чем связан демарш авторов сценария неизвестно, но говорится о том, что эти специалисты недовольны существующими заработками. Забастовка сценаристов произошла впервые за 15 лет.

Первой среди крупных студий о приостановке сотрудничества со сценаристами объявила Sony Group, объяснив своё решение неисполнением нанятыми специалистами договорных обязательств.

Но ситуация не станет простоем: и Sony, и другие компании, которые последуют её примеру, смогут сэкономить на зарплатах и изменить условия договоров, подписанных с 2016 по 2021 год, когда индустрия кинопроизводства переживала подъём.