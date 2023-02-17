Голодание оказалось полезным для людей с болезнью печени

В рамках исследования они изучили показатели 80 взрослых людей с ожирением и проблемами с печенью. Все они были распределены в четыре группы случайным образом.

Первая являлась группой голодания, вторая — группой аэробных упражнений, третья — группой сочетания того и другого, а четвёртая — контрольной группой.

По истечении трёх месяцев в группе, которая ежедневно чередовала голодание с неограниченным потреблением пищи и одновременно занималась физическими упражнениями, наблюдалось значительное улучшение состояния здоровья. В том числе нормализация чувствительности к инсулину, снижение массы тела, жировой массы, окружности талии, жира в печени и биомаркеров заболевания, таких как уровень аланиновой трансаминазы.

Результаты исследования показывают, что сочетание физических упражнений и диетических мероприятий может помочь улучшить состояние здоровья пациентов, страдающих от неалкогольной жировой болезни печени. Это понимание может помочь в лечении данного заболевания, учитывая его широкую распространённость и потенциальные осложнения.

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