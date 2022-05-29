Голограмма группы ABBA выступила с концертом в Лондоне

На прошлой неделе состоялось шоу ABBA Voyage. В рамках на него, прямо на сцене, выступали участники группы образца 70-х годов прошлого века. Это стало возможным за счёт использования технологий, разработанных компанией Industrial Light and Magic.

Не в последнюю очередь она известна созданием VFX для серии фильмов «Звёздные Войны», проектов киновселенной Marvel и т.д.

Сообщается, что в рамках концерта были исполнены около 20 песен ABBA. Планируется ли использование разработок, созданных для ABBA Voyage, с целью проведения мирового турне — неизвестно.