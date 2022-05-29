Голограмма группы ABBA выступила с концертом в Лондоне

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Голограмма группы ABBA выступила с концертом в ЛондонеК проекту приложили руку специалисты, создавшие спецэффекты для «Звёздных Войн»
Ещё в конце 2021 года музыкальная группа ABBA объявила о необычном концерте, который пройдёт в Лондоне. И вот, наконец-то, это случилось.
На прошлой неделе состоялось шоу ABBA Voyage. В рамках на него, прямо на сцене, выступали участники группы образца 70-х годов прошлого века. Это стало возможным за счёт использования технологий, разработанных компанией Industrial Light and Magic.
Не в последнюю очередь она известна созданием VFX для серии фильмов «Звёздные Войны», проектов киновселенной Marvel и т.д.
Сообщается, что в рамках концерта были исполнены около 20 песен ABBA. Планируется ли использование разработок, созданных для ABBA Voyage, с целью проведения мирового турне — неизвестно.