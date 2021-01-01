Голограмма научилась копировать движения рук пользователей

Речь идёт о Voxon VX1, который вместе с контроллером движений научился творить чудеса. Так, пока Leap Motion создаёт 3D-модель руки пользователя, дисплей от Voxon его не просто проецирует, но и воссоздаёт несуществующие объекты. Последние можно поднимать (пускай и виртуально) и взаимодействовать другими удобными способами.

По словам разработчиков проекта, рабочая зона дисплея составляет 18 х 18 х 8 сантиметров, при этом его разрешение достаточно высокое: 1000 х 1000 х 200 пикселей. «Частота кадров» устройства составляет 30 кадров в секунду. Единственное, что «кусается», так это цена технологии — полностью собранный девайс стоит 9 800 долларов.