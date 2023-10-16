Голоса россиян защитят законом от подделки

Артём Шейкин, который является заместителем председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России, объявил о создании предстоящего законопроекта, направленного на закрепление концепции синтеза голоса при использовании искусственного интеллекта в российском законодательстве. Этот закон также будет устанавливать нормы по защите голоса, подобно защите личных изображений.

Законопроект будет определять юридические аспекты, связанные с синтезом или созданием голоса человека с помощью искусственных интеллектуальных технологий. Внесут необходимые изменения в Гражданский кодекс России, где будут содержаться определения «синтез голоса», а также нормы по защите голоса граждан и наказания за незаконное использование их голосов в аудиозаписях.

Если эти изменения будут внесены в Гражданский кодекс, тогда будет запрещено публиковать и использовать записи голоса без явного согласия граждан, и даже после их смерти, без согласия их наследников, таких как дети, супруги или родители. Владельцы голосов также будут иметь право требовать удаления аудиозаписей из публичного доступа, если они были опубликованы в сети без их разрешения.