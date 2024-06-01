Голоса умерших россиян будут использовать на благо общества

Государство планирует использовать голоса умерших людей без согласия их семей в «общественных интересах», согласно законопроекту «Об охране голоса», представленному Альянсом в сфере ИИ и Национальной федерацией музыкальной индустрии (НФМИ). Этот закон изменит Гражданский кодекс, предоставляя государству право использовать голосные записи умерших людей без предварительного согласия, если это необходимо для «общественных интересов».

Законопроект также защищает голоса от неправомерного использования и создания дипфейков на основе голосовых записей. Законопроект предоставляет гражданам право требовать удаления незаконных записей и запрещения их дальнейшего использования. Он также предусматривает штрафы за нарушение и возмещение убытков или вреда, нанесённого такими действиями.

Руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» Альянса в сфере ИИ Андрей Незнамов считает, что законопроект создаст возможность защиты прав на голос, подобно праву на охрану изображения. Однако заместитель директора ЦК НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков считает, что существующие законы о персональных данных и биометрических данных уже регулируют обработку голосов, поэтому новый закон не вносит существенных изменений.