Голосового ассистента сделали более "человечным" благодаря вдохам во время разговора

В числе прочих улучшений помощника, называется возможность поправить Alexa в случае, если она услышала что-то неправильно — для этого пользователю достаточно сказать “Alexa, это неправильно” или “Alexa, остановись”. Как только ассистент услышит это, он поправит себя и задаст дополнительный вопрос для “заполнения пробелов в своем понимании”.

Для того же, чтобы звучать максимально натурально, Amazon внедрила в Alexa технологию Amazon Neural Text-to-Speech, благодаря которой помощник сможет звучать как настоящий человек. Помимо всего прочего, это будет проявляться в паузах в тех моментах, в которых обычные люди делают паузу для вдоха. Планируется, что данная технология будет полностью внедрена в продукт компании уже до конца 2020 года.